MI vs CSK: आज चेन्नई के लिए आखिरी 'मौका', कौन सा दांव चलेंगे धोनी?

आईपीएल के 13वें सीजन के 41वें मैच में शुक्रवार को मुंबई इंडियंस (MI) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीमें आमने-सामने होंगी. चेन्नई का मौजूदा आईपीएल अभियान बद से बदतर होता जा रहा है. गत चैम्पियन मुंबई इंडियंस के खिलाफ उम्मीद है कि वह अपने कुछ युवा खिलाड़ियों को आजमाए. शारजाह में यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे शुरू होगा.

इस मैच में दो अंक से रोहित शर्मा की टीम प्ले ऑफ स्थान पक्का करने के करीब पहुंच जाएगी. सुपर किंग्स अब तक के खराब सत्र का अंत अच्छी तरह करना चाहेगी, जिसके पास अगर-मगर से अब भी मौका है.

MI vs CSK : आंकड़े क्या कहते हैं..?

आईपीएल रिकॉर्ड की बात करें, तो मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच अब तक 29 मुकाबले (2008-2020) हो चुके हैं. मुंबई इंडियंस को 17, जबकि चेन्नई को 12 में जीत मिली है.

A look at the Points Table after Match 40 of #Dream11IPL pic.twitter.com/jyOUeMseB7 — IndianPremierLeague (@IPL) October 22, 2020

कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ मिली पिछली हार के बाद स्वीकार किया कि सत्र उनके लिए शायद खत्म हो चुका है, लेकिन टीम अगर अपने बचे हुए चारों मैच जीत ले तो भी वह 14 अंक हासिल कर सकती है. जिससे उन्हें अगर-मगर से प्ले ऑफ में जगह बनाने का मौका मिल सकता है.

जैसा कि मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने कहा कि उनकी उम्रदराज खिलाड़ियों से भरी टीम पिछले दो सत्र में अच्छा करने के बाद अब चमक खोती जा रही है, जिसने 2018 में खिताब जीता और फिर अगले साल फाइनल में प्रवेश किया.

टूर्नामेंट के शुरुआती मैच में मुंबई इंडियंस पर जीत हासिल करने के बाद उसके लिए चीजें खराब होती रहीं. टीम को राजस्थान रॉयल्स के हाथों करार शिकस्त झेलनी पड़ी और अब ड्वेन ब्रावो भी उसके साथ नहीं होंगे जो चोटिल होने के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए.

राजस्थान के खिलाफ उसके बल्लेबाज जूझते दिखे और अब देखना बाकी होगा कि टीम नए खिलाड़ियों को मौका देगी या नहीं, क्योंकि सोमवार को मिली हार के बाद धोनी ने इसका संकेत दिया था.

फाफ डु प्लेसिस को छोड़ दें तो धोनी भी अन्य खिलाड़ियों की तरह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाए. टीम के लगातार केदार जाधव को खिलाने के फैसले की भी काफी आलोचना हुई जो जूझते नजर आए और अब यह देखना होगा कि उनकी जगह एन जगदीशन या ऋतुराज गायकवाड़ को उतारा जाएगा या नहीं.

लेकिन टीम शानदार फॉर्म में चल रही मुंबई इंडियंस के खिलाफ होगी जो लगातार पांच मैचों में जीत के बाद शानदार लय में थी, लेकिन किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) ने उसकी इस लय को तोड़ दिया और रविवार की रात दो सुपर ओवर में जीत हासिल की.

चार बार की आईपीएल चैम्पियन शानदार फॉर्म में हैं और गेंदबाजी आक्रमण में वैरिएशन की मौजूदगी से वह चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं, जिनका आत्मविश्वास वैसे ही गिरा हुआ है.

देखें: आजतक LIVE TV

शारजाह पर विकेट के धीमा होने से चीजें बदलती हुई दिख रही हैं. साथ ही मुंबई इंडियंस के लाइन में क्विंटन डि कॉक अच्छे फॉर्म में हैं, जबकि रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव और ईशान किशन ने भी अच्छा किया.

इतना ही नहीं कीरोन पोलार्ड और हार्दिक पंड्या की ‘पावर हिटिंग’ ने भी तब मुंबई को बचाया जब उसके बड़े खिलाड़ी नहीं चले. क्रुणाल पंड्या ने भी कुछ अहम योगदान दिया और लेग स्पिनर राहुल चाहर के साथ कसी गेंदबाजी की.

मुंबई की गेंदबाजी इकाई अच्छा कर रही है, लेकिन थिंक टैंक जेम्स पेटिंसन को नाथन कूल्टर नाइल की जगह लाने के बारे में सोच सकता है, जो खर्चीले साबित हुए हैं.

टीमें इस प्रकार हैं -

चेन्नई सुपर किंग्स

महेंद्र सिंह धोनी (कप्तान), मुरली विजय, अंबति रायडू, फाफ डु प्लेसिस, शेन वॉटसन, केदार जाधव, रवींद्र जडेजा, लुंगी नगिदी, दीपक चाहर, पीयूष चावला, इमरान ताहिर, मिशेल सेंटनर, जोश हेजलवुड, शार्दुल ठाकुर, सैम कुरेन, एन जगदीशन, केएम आसिफ, मोनू कुमार, आर साई किशोर, ऋतुराज गायकवाड़ और कर्ण शर्मा.

मुंबई इंडियंस

रोहित शर्मा (कप्तान), आदित्य तारे, अनमोलप्रीत सिंह, अनुकूल रॉय, क्रिस लिन, धवल कुलकर्णी, दिग्विजय देशमुख, हार्दिक पंड्या, ईशान किशन, जेम्स पेटिंसन, जसप्रीत बुमराह, जयंत यादव, कीरोन पोलार्ड, क्रुणाल पंड्या, मिशेल मैक्लेनघन, मोहसिन खान, नाथन कूल्टर-नाइल, प्रिंस बलवंत राय, क्विंटन डिकॉक, राहुल चाहर, सौरभ तिवारी, शेरफेन रदरफोर्ड, सूर्यकुमार यादव, ट्रेंट बोल्ट.