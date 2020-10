IPL: आज जीतते ही दिल्ली प्ले ऑफ में, KXIP लगा पाएगी जीत की हैट्रिक?

आईपीएल के 38वें मुकाबले के मंगलवार को दुबई में दिल्ली कैपिटल्स (DC) और किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) की टीमें आमने-सामने होंगी. गत चैम्पियन मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में जीत से पंजाब का मनोबल बढ़ा होगा, लेकिन अब उसे अंक तालिका में शीर्ष पर चल रही दिल्ली कैपिटल्स टीम से भिड़ना है. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा.

DC vs KXIP : आंकड़े क्या कहते हैं..?

आईपीएल रिकॉर्ड की बात करें, तो दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच अब तक 25 मुकाबले (2008-2020) हो चुके हैं. दिल्ली ने 11, जबकि पंजाब ने 14 में जीत हासिल की है. दोनों के बीच 20 सितंबर को इस सीजन का पिछला मुकाबला टाई हो गया था, जिसे सुपर ओवर में दिल्ली ने जीत लिया था.

A look at the Points Table after Match 37 of #Dream11IPL pic.twitter.com/lHOAWzMdKV — IndianPremierLeague (@IPL) October 19, 2020

मौजूदा आईपीएल की शुरुआत में बेहद करीबी मैच गंवाने के बाद किंग्स इलेवन की टीम पिछले दो मैचों में जीत हासिल करने में कामयाब रही है. रॉयल चैंलेंजर्स बेंगलुरु ( RCB) के खिलाफ टीम को अंतिम दो ओवरों में जीत के लिए सिर्फ 7 रनों की दरकार थी और उसे अंतिम गेंद से काफी पहले ही मैच खत्म कर देना चाहिए था, जबकि मुंबई इंडियंस के खिलाफ आईपीएल के पहले 'डबल सुपर ओवर' से पहले नियमित समय में ही केएल राहुल की टीम को जीत हासिल कर लेनी चाहिए थी.

डेथ ओवरों की गेंदबाजी, ग्लेन मैक्सवेल की खराब फॉर्म और कमजोर मध्यक्रम टीम की चिंता का विषय है. उसे प्ले ऑफ में जगह बनाने के लिए अपने बाकी बचे पांचों मैच जीतने होंगे. टूर्नामेंट के शीर्ष दो स्कोरर सलामी बल्लेबाजों राहुल (525) और मयंक अग्रवाल (393) की मौजूदगी के बावजूद टीम को जीत हासिल करने के लिए जूझना पड़ा है.

क्रिस गेल की सफल वापसी से हालांकि सलामी बल्लेबाजों के ऊपर से दबाव कम हुआ है, विशेषकर राहुल अब अधिक खुलकर खेल सकते हैं. निकोलस पूरन दिखा चुके हैं कि वह क्या करने में सक्षम है, लेकिन उन्होंने अब तक टीम को जीत दिलाने वाली पारी नहीं खेली है. बल्लेबाज के रूप में मैक्सवेल पर दबाव बढ़ रहा है, लेकिन वह उपयोगी स्पिनर साबित हो रहे हैं. दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हालांकि टीम के मैक्सवेल के साथ ही बरकरार रहने की उम्मीद है.

दिल्ली की टीम मौजूदा टूर्नामेंट में अब तक सबसे सफल टीम रही है और शनिवार रात चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जीत से उसका मनोबल बढ़ा होगा. पृथ्वी शॉ कुछ मैचों में खाता खोलने में नाकाम रहने के बाद बड़ी पारी खेलने को बेताब होंगे, जबकि शिखर धवन फॉर्म में वापसी कर चुके हैं.

दिल्ली की टीम 9 मैचों में 7 में जीत दर्ज करने में सफल रही है. अगली जीत उसे प्ले ऑफ में ले जाएगी. अक्षर पटेल ने गेंद के अलावा बल्ले से भी अपनी उपयोगिता साबित की है. चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ उन्होंने रवींद्र जडेजा के मैच के अंतिम ओवर में तीन छक्के जड़कर दिल्ली को जीत दिलाई.

उम्दा गेंदबाजी क्रम के साथ दिल्ली की टीम ने दिखाया है कि वे कम स्कोर का बचाव करने में भी सक्षम हैं. चोटिल ऋषभ पंत की गैरमौजूदगी में खेल रहे अजिंक्य रहाणे के पास प्रभाव छोड़ने के लिए अधिक समय नहीं बचा है. दोनों टीमों के बीच पिछला मैच सुपर ओवर में खिंचा था और दिल्ली से अधिक पंजाब की टीम उम्मीद कर रही होगी कि दोबारा ऐसा नहीं होगा.

टीमें इस प्रकार हैं -

किंग्स इलेवन पंजाब

केएल राहुल (कप्तान), हरप्रीत बरार, ईशान पोरेल, मनदीप सिंह, जेम्स नीशाम, तजिंदर सिंह, क्रिस जॉर्डन, करुण नायर, दीपक हुड्डा, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, ग्लेन मैक्सवेल, मुजीब उर रहमान, सरफराज खान, शेल्डन कॉट्रेल, मयंक अग्रवाल, मोहम्मद शमी, दर्शन नलकांडे, निकोलस पूरन, क्रिस गेल, मुरुगन अश्विन, जगदीश सुचित, कृष्णप्पा गौतम, हार्डस विलोजेन और सिमरन सिंह.

दिल्ली कैपिटल्स

श्रेयस अय्यर (कप्तान), कैगिसो रबाडा, मार्कस स्टोइनिस, संदीप लामिछाने, ईशांत शर्मा, अजिंक्य रहाणे, रविचंद्रन अश्विन, शिखर धवन, शिमरॉन हेटमेयर, एलेक्स कैरी, मोहित शर्मा, पृथ्वी शॉ, ललित यादव, अवेश खान, अक्षर पटेल, तुषार देशपांडे, ऋषभ पंत, हर्षल पटेल, कीमो पॉल, अमित मिश्रा, एनरित नोर्तजे , डेनियल सेम्स