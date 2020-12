चोटिल हेनरिक्स टीम इंडिया के खिलाफ दूसरे अभ्यास मैच से बाहर

हैमस्ट्रिंग खिंचाव से जूझ रहे ऑस्ट्रेलियाई हरफनमौला मोइजेस हेनरिक्स भारत के खिलाफ शुक्रवार से शुरू हो रहे दूसरे दिन-रात के अभ्यास मैच से बाहर हो गए हैं. 33 साल के हेनरिक्स को 12 सदस्यीय ऑस्ट्रेलिया-ए टीम में चुना गया था, हालांकि वह टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं हैं.

रिपोर्ट के अनुसार, ‘हरफनमौला मोइजेस हेनरिक्स हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के कारण गुलाबी गेंद से खेला जाने वाला दूसरा अभ्यास मैच नहीं खेल सकेंगे. '

ऑस्ट्रेलिया के चोटिल खिलाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है. क्वींसलैंड के हरफनमौला जैक विल्डरमथ को उनकी जगह ऑस्ट्रेलिया-ए टीम में शामिल किया गया है.

Moises Henriques has picked up a low-grade left hamstring strain that's ruled him out of the Australia A match and will keep him sidelined for the Sydney Sixers first two #BBL10 matcheshttps://t.co/8qbVWecIYF pic.twitter.com/wKFyFLLaij