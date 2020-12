ओडिशा के सीएम का ऐलान- राउरकेला में बनेगा देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम

भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में बनाया जाएगा. यह स्टेडियम 2023 में पुरुषों के हॉकी वर्ल्ड कप के मैचों की मेजबानी करेगा. इस स्टेडियम में 20,000 दर्शक मैच देख पाएंगे. ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गुरुवार को इसकी घोषणा की.

15 एकड़ जमीन पर इस स्टेडियम का निर्माण बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस में किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा, 'हमने पहले ही घोषणा की है कि ओडिशा एक बार फिर 2023 में प्रतिष्ठित पुरुष हॉकी विश्व कप का गौरवशाली मेजबान होगा.'

The wheels to host the prestigious FIH Odisha Men’s Hockey World Cup India 2023 started rolling in as Chief Minister Shri Naveen Patnaik, today, announced a new world class Hockey stadium in Rourkela city.... pic.twitter.com/Dh1Z3btlIe