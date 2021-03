ATP रैंकिंग: जोकोविच सबसे अधिक समय तक टॉप पर, फेडरर को पछाड़ा

हाल ही में अपना 9वां ऑस्ट्रेलियाई ओपन और 18वां ग्रैंड स्लैम का खिताब जीतने वाले टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. उन्होंने दिग्गज रोजर फेडरर को पछाड़कर एटीपी रैंकिंग में सबसे अधिक समय तक शीर्ष पर रहने का रिकॉर्ड अपने नाम किया.

एटीपी की ताजा रैंकिंग में जोकोविच शीर्ष पर हैं, जिससे वह कुल 311वें सप्ताह में शीर्ष पर बने हुए हैं, जबकि फेडरर 310 सप्ताह तक शीर्ष पर रहे थे. एटीपी से जारी विज्ञप्ति में उन्होंने कहा, ‘मुझे यह वास्तव में दिग्गजों के रास्ते पर चलने के लिए उत्साहित करता है.’

उन्होंने कहा, ‘यह जानना बहुत ही शानदार है कि मैंने अपने बचपन के सपने को उनके बीच रहते हुए पूरा किया. इस उपलब्धि से यह भी पुष्टि होती है कि जब आप लगन और जुनून से कुछ करते हैं, तो सब कुछ संभव है.’

