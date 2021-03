Women's day पर ICC ने किया बड़ा ऐलान, महिला वर्ल्ड कप में होगा ये बदलाव

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) की महिलाओं की प्रतियोगिताओं में 2026 से अधिक टीमें भाग लेंगी. क्रिकेट की संचालन संस्था ने सोमवार को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला क्रिकेट में विस्तार की अपनी योजना की घोषणा की.

आईसीसी ने कहा कि 2026 से महिला टी20 विश्व कप में 10 की बजाय 12 टीमें भाग लेंगी. महिला वनडे विश्व कप में 2029 से आठ की बजाय 10 टीमें हिस्सा लेंगी.

टी20 विश्व कप में 2024 तक 10 टीमें ही खेलेंगी, जबकि अगले दो वनडे विश्व कप में आठ टीमों को शामिल किया जाएगा. आईसीसी के मुख्य कार्यकारी मनु साहनी ने बयान में कहा, ‘हम पिछले चार वर्षों से वैश्विक प्रसारण कवरेज और विपणन से लेकर प्रशंसकों को जोड़ने पर ध्यान देकर महिला क्रिकेट को बढ़ावा दे रहे हैं.’

On International Women’s Day, a year after the resounding success of the ICC Women’s T20 World Cup 2020, the International Cricket Council (ICC) announces the expansion of women’s cricket events post the 2023 cycle.



