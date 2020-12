बॉक्सिंग डे टेस्ट: मेलबर्न में फैंस को मिली छूट, अब इतने दर्शक देखेंगे मैच

टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉक्सिंग डे क्रिकेट टेस्ट के लिए दर्शकों की संख्या प्रतिदिन 30,000 भी हो सकती है. विक्टोरिया सरकार ने गुरुवार को दर्शकों की संख्या पर लगी पाबंदी में कुछ रियायत दी.

कोरोना महामारी के बीच भारत-ऑस्ट्रेलिया सीमित ओवरों की सीरीज के जरिए मैदान पर दर्शक लौटे. बॉक्सिंग डे टेस्ट 26 से 30 नवंबर के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) पर खेला जाता है. पहले इसमें प्रतिदिन 25 प्रतिशत यानी 25,000 दर्शकों के प्रवेश की अनुमति थी. अब दर्शकों की संख्या बढ़ाकर 30,000 कर दी गई है.

Some more good news for fans in Australia 🎉



After successfully hosting the final #AUSvIND T20I in front of a near-capacity SCG crowd, it's @MCG's turn to bring smiles to a lot of faces as the capacity for the Boxing Day Test has been increased to 30,000 per day 🤩 pic.twitter.com/FCCIOQOsTw