निकोलस पूरन का T10 धमाका, अबु धाबी में जड़े ताबड़तोड़ छक्के

निकोलस पूरन के 26 गेंदों में 89 रनों की मदद से नॉर्दर्न वॉरियर्स ने अबु धाबी टी10 क्रिकेट टूर्नामेंट में बांग्ला टाइगर्स को 30 रनों से हरा दिया. जायद क्रिकेट स्टेडियम पर छक्कों की बौछार के बीच पूरन ने 12 छक्के और 3 चौके लगाए. उनकी टीम ने चार विकेट पर 162 रन बनाए जो टूर्नामेंट का दूसरा सर्वोच्च स्कोर है.

बांग्ला टाइगर्स के लिए कप्तान आंद्रे फ्लेचर ने 28 गेंदों में 4 चौके और 4 छक्के की मदद से 53 रन बनाए. यूएई के चिराग सूरी 42 रन बनाकर नाबाद रहे, लेकिन उनकी टीम 10 ओवरों में 3 विकेट पर 132 रन ही बना सकी.

Turn the volume up for this one 🔊#AbuDhabiT10 | @nicholas_47 pic.twitter.com/n19M3J2F5G