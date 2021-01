अजिंक्य रहाणे ने 'कंगारू केक' काटने से क्यों कर दिया था इनकार- बताई ये वजह

ऑस्ट्रेलिया में 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में जीत दिलाने वाले अजिंक्य रहाणे ने इस राज से पर्दा हटाया कि स्वदेश लौटने के बाद उन्होंने स्वागत के लिए तैयार किए गए स्पेशल केक को काटने से क्यों मना कर दिया था.

क्रिकेट कमेंटेटर हर्ष भोगले के साथ इंटरव्यू के दौरान कंगारू केक काटने से मना करने के सवाल पर भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने कहा, 'कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है. इसलिए मैं ऐसा नहीं करना चाहता था. आप प्रतिद्वंद्वी को हराएं, लेकिन आपको सम्मान देना चाहिए. भले ही आप जीतें, इतिहास रचें, लेकिन मुझे लगता है कि प्रतिद्वंद्वी को भी सम्मान देना चाहिए. यही वजह थी कि मैंने केक काटने से मना कर दिया.'

Always wanted to ask @ajinkyarahane88 about the cake he was offered with a kangaroo on it and why he refused to cut it. The small things that tell you more about a person. More of this conversation on his FB page. pic.twitter.com/YZwwQKlFJq