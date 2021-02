WWE SmackDown, Roman Reigns: WWE में शुक्रवार को होगा जबरदस्त धमाल, यूनिवर्सल चैंपियन से भिड़ेगा यह रेसलर

डब्ल्यूडब्ल्यूई (WWE) रेसलमेनिया 37 (WrestleMania) में होने वाले मुकाबलों को लेकर चर्चा काफी गर्म है. रिंग में कौन सा रेसलर किसे पटखनी देगा ये तो रेसलमेनिया 37 इवेंट के शुरू होने पर ही पता चलेगा. लेकिन उससे पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने दर्शकों के लिए कई धमाकेदार मैच प्लान किए हैं और उनमें से एक मैच आगामी शुक्रवार को होने जा रहा है.

शुक्रवार को होने वाले इस महा-मुकाबले में डब्ल्यूडब्ल्यूई (WWE) के सुपरस्टार और यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस और मेंस रॉयल रंबल (Royal Rumble) विजेता ऐज आमने-समाने होंगे. इस मैच की जानकारी डब्ल्यूडब्ल्यूई (WWE) ने ट्वीट करके दी है.

बता दें कि WWE के इस साल के सबसे बड़े रेसलिंग इवेंट यानी रेसलमेनिया 37 (WrestleMania) में चैंपियन रोमन रेंस (Roman Reigns) का मुकाबला ऐज (Edge) के साथ होने वाला है. लेकिन इस मैच से पहले दोनों के बीच एक रोमांचक रेसलिंग शुक्रवार को देखने को मिलेगी.

👉 @WrestleMania



The Road to #WrestleMania continues for @EdgeRatedR & #UniversalChampion @WWERomanReigns this Friday night on #SmackDown! pic.twitter.com/yVXyg5zrFv