WWE: जश्न मना रही थीं Mandy Rose, Io Shirai ने कर लात-घूसों की बौछार, Video

WWE NXT की चैम्पियन बनीं Mandy Rose के लिए जश्न मनाना भारी पड़ गया. 3 नवंबर को जब Mandy Rose रिंग में पहुंचकर अपनी जीत का जश्न मना रही थीं और नई नवेली बेल्ट को दिखा रही थीं, तभी Io Shirai ने अपने साथियों के साथ धावा बोल दिया. फिर दोनों ग्रुप के बीच रंग में ज़बरदस्त फाइट हुई.



"I'm not afraid of @shirai_io ." - @WWE_MandyRose , one minute prior #WWENXT pic.twitter.com/iZQXdQJ7Jk

Mandy Rose और Io Shirai जब दोनों रिंग में लड़ रहे थे, तभी Dolin, Jayne की भी एंट्री हुई. दोनों ही Mandy Rose के साथ हो गईं और Io Shirai पर लात-घूसों की बौछार कर दी. तीनों ने मिलकर Io Shirai पर जमकर हमला बोला, लेकिन कुछ ही देर बाद मदद आई.



Io Shirai की मदद के लिए Kacy Catanzaro और Kayden Carter रिंग में पहुंचीं, इसी के बाद तीन-तीन के ग्रुप के बीच फाइट देखने को मिली.

Still the baddest b**** in the game. #WWENXT @WWE_MandyRose pic.twitter.com/VrFeiDSNpt

Xyon Quinn LAUNCHES @RobertStoneWWE across the ring, @KacyCatanzaro & @wwekayden even the odds against #ToxicAttraction and more in this week's #WWENXT Top 10! pic.twitter.com/RJeHOhco5l