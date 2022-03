Ultra Runner Sufiya Khan: एक दिन में 100 किमी दौड़ती है ये महिला, 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हैं इनके नाम

कभी मुश्किलें भी मंजिल का रास्ता तय करने में हौसला देती हैं. ऐसी ही एक कहानी ही रनर सूफिया खान की. इस महिला के जुनून ने आज पूरी दुनिया को उनके जज्बे का कायल बना दिया है. लोगों को यह सुनकर हैरत होती है कि सूफिया एक दिन में 100 किमी तक दौड़ लेती हैं.

इतना ही नहीं सूफिया ने रन फॉर होप अभियान के तहत दौड़ते हुए कई कीर्तिमान रचे हैं. उन्होंने तीन वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम किए हैं. सूफिया का यह दौड़ने का सफर 2017 में शुरू हुआ था. तब से अब तक उन्होंने करीब 15000 किमी से ज्यादा दौड़ चुकी हैं. उनका सपना है कि वह दौड़कर पूरी दुनिया का चक्कर लगाएं.

6000 किमी की दौड़ 110 दिन में पूरी की

आम लोगों की तरह जीवन जीना बहुत आसान है, पर कुछ अलग करने की राह बनाना सबसे मुश्किल काम होता है. सूफिया ने 10 साल तक एयरपोर्ट में नौकरी की. फिर एक दिन लगा कुछ अलग किया जाए. इसी चाह में उन्होंने 2017 में नौकरी छोड़ दी और कश्मीर से कन्याकुमारी तक दौड़ लगाने का फैसला किया. उसके बाद देश के 4 महानगरों के बीच 6000 किमी से ज्यादा की दौड़ को 110 दिन में पूरा किया.

It a Guinness World Records and It's Officially Amazing!!🏆🏆🏆

SUFIYA KHAN is Fastest female to run along The Indian Golden Quadrilateral Road (6002km in 110 days 23 hours)

Congratulations Sufiya Khan!!