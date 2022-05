Thomas Cup: थॉमस कप की जीत पर IAS ने किया ऐसा ट्वीट, अमित मिश्रा बोले- ये तो अपमान है

बैडमिंटन के क्षेत्र में हिन्दुस्तान ने इतिहास रचा है. रविवार को बैंकॉक में खेले गए फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने इंडोनेशिया को मात दी और पहली बार थॉमस कप को अपने नाम किया. इस ऐतिहासिक जीत के बाद से ही फैन्स बधाई दे रहे हैं, इस बीच सोशल मीडिया पर भी यह मसला ट्रेंड में है.



इसी सबके बीच टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर अमित मिश्रा ने एक ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी है. दरअसल, IAS सोमेश उपाध्याय ने थॉमस कप में मिली जीत के बाद एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने मच्छर मारने वाले रैकेट की तस्वीर पोस्ट की.



साथ ही सोमेश उपाध्याय ने कैप्शन में लिखा, ‘इंडोनेशियन हैरान हैं कि भारतीय बैडमिंटन में उनसे बेहतर कैसे हो गए.’

This is not only distasteful but also insulting the achievement of our badminton heroes. https://t.co/QFWWKKw55t