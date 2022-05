Thomas Cup Badminton: 'किस्मत नहीं, मेहनत के दम पर खिताब जीता', थॉमस कप जीत पर प्रकाश पादुकोण

भारतीय बैडमिंटन टीम ने पहली बार थॉमस कप खिताब जीतकर इतिहास रच दिया. रविवार को फाइनल में 14 बार की चैम्पियन इंडोनेशिया को 3-0 से करारी शिकस्त दी. इस ऐतिहासिक जीत के हीरो लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत, सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी रही.

इस जीत पर पूर्व भारतीय बैडमिंटन दिग्गज प्रकाश पादुकोण और पुलेला गोपीचंद ने इंडिया टुडे से बात की. ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय दिग्गज प्रकाश पादुकोण ने कहा कि यह जीत किस्मत के दम पर नहीं मिली, बल्कि भारतीय टीम ने अपनी मेहनत के दम पर खिताब जीता है.

बतौर टीम यह खिताब जीतेंगे, सोचा नहीं था: प्रकाश

प्रकाश पादुकोन ने कहा, 'इसमें किस्मत का कोई रोल नहीं है, हमने मेहनत से यह खिताब जीता है. यह हमारे लिए ऐतिहासिक दिन रहा. हमने सिर्फ इंडोनेशिया को ही नहीं, बल्कि मलेशिया जैसी कई बड़ी टीमों को भी मात दी है. मैंने कभी नहीं सोचा था कि बतौर टीम हम यह खिताब कभी जीत पाएंगे.' दरअसल, थाईलैंड में खेले गए थॉमस कप 2022 में भारतीय टीम ने मलेशिया और डेनमार्क जैसी टीम को हराकर पहली बार फाइनल में जगह बनाई थी, इसके बाद खिताबी मुकाबले में 14 बार की रिकॉर्ड चैम्पियन इंडोनेशिया को शिकस्त देकर इतिहास रचा.

