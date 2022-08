The Great Khali Crying Video: क्यों रो पड़े द ग्रेट खली? बर्थडे पर सवाल ने किया इमोशनल, वायरल हुआ वीडियो

WWE की दुनिया में भारत का सबसे बड़ा नाम ‘द ग्रेट खली’ उर्फ दलीप सिंह राणा ही रहे हैं. द ग्रेट खली की फाइट के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. तो वहीं उनके मज़ेदार रील्स भी फैन्स को बहुत हंसाते हैं, लेकिन अब खली का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें उनके आंसू छलक पड़े हैं और फैन्स इससे खासे परेशान हो गए हैं.



दरअसल, शुक्रवार को द ग्रेट खली मीडिया के सामने आए. यहां जब उनसे जन्मदिन के सेलिब्रेशन को लेकर सवाल हुआ, तब वह अचानक ही मायूस हुए और आंखों से आंसू पोंछते हुए निकल गए. द ग्रेट खली का अचानक इस तरह मूड बदला तो हर कोई हैरान रह गया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गया.



बता दें कि द ग्रेट खली इसी 27 अगस्त को 50 साल के होने वाले हैं. यही कारण है कि पैपराज़ी ने उनसे बर्थडे सेलिब्रेशन को लेकर सवाल किया था. लेकिन खली के रिएक्शन ने हर किसी को हैरान कर दिया.



सोशल मीडिया पर जब यह वीडियो आया, तब फैन्स ने अलग-अलग सवाल किए और इसपर मीम्स भी बने. कुछ फैन्स ने लिखा कि क्या खली भाई को वर्ल्डकप 2019 में महेंद्र सिंह धोनी का वो रनआउट याद आ गया, जिसकी वजह से भारत सेमीफाइनल हार गया था.

After seeing Khali Sir crying, the whole world be like “Haa doobey haaa doobey, inn aasuoon se hum doobey” https://t.co/0oCGnP0CFD