Premier League: रोनाल्डो को बाहर बैठाने पर बवाल, मैदान पर दिखा स्टार फुटबॉलर का गुस्सा

Cristiano Ronaldo: इंग्लिश प्रीमियर लीग में शनिवार को खेला गया मैनचेस्टर यूनाइटेड और एवर्टन का मुकाबला ड्रॉ पर खत्म हुआ. दोनों ही टीम ने एक-एक गोल दागे. लेकिन इस मैच को लेकर काफी विवाद हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपने सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इस मैच में आराम दिया था.

रोनाल्डो को इस मैच में प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली थी, लेकिन मैच के आखिरी मोड़ पर उन्हें कुछ देर के लिए रिप्लेस किया गया था. हालांकि, तबतक काफी देर हो चुकी थी और जिसका गुस्सा क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मैदान पर उतारा.



Man-U की तरफ से Anthony Martial ने 43वें मिनट में गोल किया, लेकिन मैच के 65वें मिनट में एवर्टन की ओर से Andros Townsend ने गोल कर दिया और मैच 1-1 पर ड्रॉ हुआ.

Cristiano Ronaldo headed straight down the tunnel after United’s 1-1 draw with Everton.



Not happy.



(via @btsportfootball)pic.twitter.com/afc5Qc4sVi