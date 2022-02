Russia Ukraine War: रूस के खिलाफ खेलजगत एकजुट, इंग्लैंड-जर्मनी के फुटबॉल क्लब ने यूं किया यूक्रेन का सपोर्ट

Russia Ukraine War: रूस के द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले का हर तरफ विरोध हो रहा है. डेनिल मेदवेदेव समेत रूस के ही कई खिलाड़ियों ने जंग रोकने की अपील की है. अब इंग्लिश प्रीमियर लीग (EPL) और जर्मनी के फुटबॉल टूर्नामेंट बुंदेसलिगा के सभी क्लब ने यूक्रेन का सपोर्ट किया है.

इंग्लैंड और जर्मनी की घरेलू लीग के दौरान सभी टीमों ने एकजुट होकर रूस द्वारा छेड़ी गई जंग का विरोध जताया है. सभी फुटबॉलर्स एकजुट होकर यूक्रेन के साथ आए हैं. इन दोनों लीग में यूरोप के बड़े खिलाड़ी खेलते हैं.

EPL मैचों में इस तरह यूक्रेन का सपोर्ट हुआ

प्रीमियर लीग में शनिवार को लीड्स यूनाइटेड और टॉटनहैम के बीच मैच खेला गया. इसी दौरान लीड्स क्लब ने अपने विज्ञापन के होर्डिंग्स पर यूक्रेन के झंडे के साथ नीले और पीले रंग से दिल बनाते हुए उनका सपोर्ट किया. वहीं, वेस्ट यॉर्कशायर ग्राउंड में मैच के दौरान फैन्स ने भी यूक्रेन का सपोर्ट किया. एक दर्शक ने येलो कलर की टी-शर्ट दिखाई, जिस पर यूक्रेन लिखा था.

दूसरा मैच ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर मैनचेस्टर यूनाइटेड और वाटफोर्ड के बीच मैच खेला गया. इस दौरान सभी खिलाड़ियों ने एकसाथ आकर यूक्रेन का सपोर्ट किया. इस दौरान एक फ्लैग भी दिखाया गया. जिसमें लिखा था शांति बनाएं.

जर्मनी में भी फुटबॉल प्लेयर्स ने जताया विरोध

जर्मनी की घरेलू फुटबॉल लीग बुंदेसलिगा में भी यूरोपियन फुटबॉलर्स ने रूस द्वारा किए जा रहे युद्ध का विरोध जताया है. बुंदेसलिगा में सभी क्लब एक साथ आए और यूक्रेन का सपोर्ट किया. इस लीग में सभी मैच से पहले दोनों टीम के खिलाड़ी एक साथ खड़े हुए और कुछ देर के लिए मौन धारण किया. इस तरह उन्होंने यूक्रेन का सपोर्ट किया.

The DFL condemns the Russian attack on Ukraine in the strongest possible terms. War in any form is unacceptable – and incompatible with the values of sport. pic.twitter.com/dEn0OHQnes