कमबैक पर सिंधु की चमक... मलेशिया ओपन सेमीफाइनल में एंट्री, यामागुची चोटिल होकर आउट

दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने मलेशिया ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया. शुक्रवार को खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जापान की अकाने यामागुची चोट के कारण रिटायर हुईं, जिससे सिंधु को अगले दौर का टिकट मिल गया.

सिंधु ने मुकाबले की दमदार शुरुआत की और पहला गेम 21–11 से अपने नाम किया. इसके बाद तीन बार की विश्व चैम्पियन और तीसरी वरीयता प्राप्त यामागुची ने घुटने में तकलीफ के चलते मैच से हटने का निर्णय लिया. मैच के दौरान वह घुटने पर ब्रेस लगाए दिखीं और कोर्ट पर मूवमेंट में स्पष्ट परेशानी नजर आई.

इस जीत के साथ विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान पर काबिज सिंधु का यामागुची के खिलाफ हेड-टू-हेड रिकॉर्ड 15–12 हो गया है, जो इस प्रतिद्वंद्विता में भारतीय खिलाड़ी की बढ़त को और मजबूत करता है.

सिंधु के लिए यह सफलता उतनी ही खास है क्योंकि चोट के चलते लंबे समय तक बाहर रहने के बाद यह उनका पहला टूर्नामेंट है. कोर्ट पर उनकी लय और फिटनेस दोनों बेहतर दिखी, जो आने वाले सीज़न के लिए सकारात्मक संकेत हैं.

अब सेमीफाइनल में सिंधु का सामना चीन की दूसरी वरीयता प्राप्त वांग झीयी और इंडोनेशिया की छठी वरीयता प्राप्त कुसुमा वरदानी के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल की विजेता से होगा. यह मुकाबला चुनौतीपूर्ण रहने की उम्मीद है, लेकिन मौजूदा फॉर्म को देखते हुए भारतीय स्टार से बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है.

