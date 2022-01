Pro Kabaddi: पुनेरी पलटन ने डिफेंडिंग चैम्पियन बंगाल को पटका, यूपी के यौद्धाओं ने भी दिखाया दम

Pro Kabaddi League: प्रो कबड्डी लीग के 8वें सीजन में रविवार (9 जनवरी) को दो मैच खेले गए. पहला मुकाबला पुनेरी पलटन (Puneri Paltan) और डिफेंडिंग चैम्पियन बंगाल वॉरियर्स (Bengal Warriors) के बीच खेला गया. इस मैच में पुनेरी टीम ने 11 पॉइंट के अंतर से बंगाल को पटखनी दी. दोनों के बीच हार-जीत का अंतर 39-27 का रहा.

मैच के हीरो पलटन टीम के असलम ईनामदार रहे. इस रेडर ने मैच में सबसे ज्यादा 17 पॉइंट हासिल किए. बंगाल टीम के लिए कप्तान मनिंदर सिंह ने पूरा जोर लगाया, लेकिन वे टीम को जीत नहीं दिला सके. इस रेडर ने 13 पॉइंट हासिल किए.

A night full of 🍿 moments to end the week on a high 🤩



Check out some of the best 📸 📸 from the evening and visit https://t.co/EWWLNME5nc for more! #PUNvBEN #BLRvUP #SuperhitPanga pic.twitter.com/vxs9BiItM3