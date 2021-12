Pro Kabaddi League: बेंगलुरु बुल्स की रोमांचक जीत, दिल्ली-गुजरात के बीच मुकाबला टाई पर छूटा

Anyone know if Irshad Kamil sa’ab wrote 'Phir se udd chala' for Pawan Sehrawat? 🤔



Too many high-flying moments in this epic blockbuster as @BengaluruBulls pull off a remarkable victory!#BLRvBEN #SuperhitPanga #vivoProKabaddi pic.twitter.com/CTPSUR5mgd