PM Narendra Modi: पीएम मोदी ने निभाया वादा, मेरठ में ओलंपियन प्रियंका से की मुलाकात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया. इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां स्थानीय खिलाड़ियों से बात की. इस दौरान पीएम मोदी ने स्थानीय खिलाड़ी प्रियंका गोस्वामी से किया हुआ वादा भी निभाया.

दरअसल, टोक्यो ओलंपिक में पैदल चाल खिलाड़ी प्रियंका गोस्वामी ने मेडल भले ही ना जीता हो लेकिन उनके खेल ने हर किसी का दिल जीत लिया था. टोक्यो ओलंपिक के बाद पीएम मोदी ने जब सभी ओलंपिक खिलाड़ियों से बात की थी, तब उन्होंने प्रियंका से वादा किया था कि वह मेरठ जरूर आएंगे तो मुलाकात करेंगे.

अब जब पीएम मोदी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने मेरठ पहुंचे, तब उन्होंने प्रियंका से बात की. यहां प्रियंका गोस्वामी ने कहा कि मैं आपका थैंक्यू बोलती हूं क्योंकि आपने अपना वादा निभाया है. मैं तब से सो नहीं पाई हूं, लेकिन अब मैं आराम से प्रैक्टिस कर सकती हूं.

PM Shri @narendramodi fulfills promise made to Meerut’s Olympian Priyanka Goswami during his visit today. pic.twitter.com/0peFEPoHJ8