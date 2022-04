Paulina Gretzky: गेम में ऐसी ड्रेस पहनकर पहुंची गोल्फर की पार्टनर, वायरल हुई तस्वीर!

अमेरिका के प्रोफेशनल गोल्फर Dustin Johnson इन दिनों मास्टर्स के लिए जंग लड़ रहे हैं. Dustin Johnson बीते दिन अपना एक मैच खेल रहे थे, जहां उनकी पार्टनर और एक्ट्रेस Paulina Gretzky भी उन्हें सपोर्ट करने पहुंची थी.

Paulina Gretzky यहां जो ड्रेस पहनकर पहुंचीं वो चर्चा का विषय बन गई है. Paulina Gretzky ने रिवीलिंग ड्रेस पहनी हुई थी, इस दौरान वह पूरे गेम के दोरान गोल्फ कोर्स पर ही रहीं. Paulina Gretzky व्हाइट ड्रेस पहनकर पहुंचीं, साथ ही अपने साथ एक ग्रीन बैग भी रखा हुआ था.

Dustin Johnson को अपने दूसरे मास्टर्स टाइटल की तलाश है, ऐसे में वह लगातार गेम बदलने की कोशिश में हैं.

बता दें कि दोनों साल 2013 से ही एक साथ हैं, दोनों के दो बेटे हैं. जल्द ही Dustin और Paulina आधिकारिक तौर पर शादी के बंधन में भी बंधने वाले हैं. अगर Paulina Gretzky की बात करें तो वह आइस हॉकी लीजेंड Wayne Gretzky की बेटी हैं.

हाल ही में Paulina Gretzky अपनी कई तस्वीरें भी शेयर की थीं, जिसमें वह अपने दोस्तों के साथ घूमने गई हुई थीं. इस साल के आखिर में Paulina Gretzky और Dustin Johnson की शादी होनी है, इसके लिए फाइव-स्टार रिजॉर्ट बुक हुआ है.

Paulina Gretzky एक एक्ट्रेस भी हैं, वह अभी तक In God We Trust, Grown Ups 2 और Guns, Girls and Gambling जैसी फिल्मों में नज़र आ चुकी हैं. Paulina Gretzky के इंस्टाग्राम पर एक मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स हैं.