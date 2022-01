Padma Awards, Sports: Neeraj Chopra को पद्मश्री अवॉर्ड, खेल के इन 8 दिग्गजों को भी मिला सम्मान

भारत सरकार ने मंगलवार (25 जनवरी) के 128 पद्म अवॉर्ड की घोषणा कर दी है. इनमें टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतकर इतिहास रचने वाले नीरज चोपड़ा समेत खेल के 9 दिग्गजों का नाम शामिल है. गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों का ऐलान करते हुए चार हस्तियों को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है. पद्म भूषण सम्मान 17 और पद्मश्री पुरस्कार 107 लोगों को दिया गया है.

स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने पिछले साल ही टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था. पद्मश्री सम्मान से पहले भारत सरकार ने उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित करने की घोषणा भी की है. राष्ट्रपति 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर नीरज चोपड़ा को सम्मानित करेंगे.

