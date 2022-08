Neeraj Chopra fitness: नीरज चोपड़ा का तूफानी वर्कआउट, खंबे पर बाहुबली की तरह चढ़े, VIDEO

Neeraj Chopra fitness: भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर (भाला फेंक खिलाड़ी) नीरज चोपड़ा ने अपने फैन्स को अपना बाहुबली अवतार दिखाया है. ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज ने अपना यह अवतार जिम के अंदर वर्कआउट करते हुए दिखाया है.

24 साल के नीरज चोपड़ा का यह वर्कआउट का वीडियो उन्होंने खुद ही सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इसमें उन्होंने कोई कैप्शन नहीं दिया, लेकिन उनका यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है. फैन्स नीरज को रियल बाहुबली कह रहे हैं.

नीरज के वीडियो पर बॉक्सर पंघल ने भी कमेंट किया

यह वीडियो 15 सेकंड का है, लेकिन इसमें नीरज बेहद मुश्किल वर्कआउट करते दिख रहे हैं. वीडियो में नीरज चोपड़ा एक लौहे के पाइप पर हाथों से लटककर चढ़ाई करते दिख रहे हैं. बगैर किसी सपोर्ट के पाइप पर इस तरह से हाथों के बल चढ़ना बेहद मुश्किल होता है. इस पर भारतीय स्टार बॉक्सर अमत पंघल ने भी कॉमेंट किया. उन्होंने लिखा- अगली बार हम साथ करेंगे.

फैन्स की धड़कनें ही अटक गईं

कुछ यूजर्स ने तो नीरज से 91 मीटर दूर तक भाला फेंकने की बात तक कर दी. एक यूजर ने तो हैरानी भरे शब्दों में लिखा- यह क्या है? बहुत लचीलापन है. मेरी तो धड़कनें ही अटक गईं. यह धड़ धड़ से टिक टिक करने लगीं. नीरज चोपड़ा को देखकर खुशी हुई. यह रियल बाहुबली जैसी फीलिंग है.

😳😳😳wt is this? Horribly flexible 😊 n I just skip my heart beat 🙀💓 dhad dhad nt tick tick 💓 Looking so fit and cute n ☺️ awww happy to see you My King ☺️ #NeerajChopra ji, real Bahubali feeling pic.twitter.com/7RlJaEur6J