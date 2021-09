नीरज चोपड़ा का एक और सपना हुआ पूरा, पहली बार माता-पिता को फ्लाइट में बिठाया

टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा का एक और सपना पूरा हो गया है. उन्होंने अपने माता-पिता को फ्लाइट में बिठाकर हवाई यात्रा कराई. नीरज ने रविवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी.

नीरज ने तस्वीरें शेयर भी की है. वह अपने माता-पिता के साथ फ्लाइट में बैठकर बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं. नीरज ने फोटो शेयर करते हुए लिखा कि आज जिंदगी का एक सपना पूरा हुआ जब अपने मां-पापा को पहली बार फ्लाइट पर बैठा पाया. सभी की दुआ और आशीर्वाद के लिए हमेशा आभारी रहूंगा.

A small dream of mine came true today as I was able to take my parents on their first flight.



आज जिंदगी का एक सपना पूरा हुआ जब अपने मां - पापा को पहली बार फ्लाइट पर बैठा पाया। सभी की दुआ और आशिर्वाद के लिए हमेशा आभारी रहूंगा 🙏🏽 pic.twitter.com/Kmn5iRhvUf