रोमांच, जुनून और जीत...भारत ने पोलो के 'पावरहाउस' अर्जेंटीना को मात देकर इतिहास रचा

दिल्ली के जयपुर पोलो ग्राउंड में खेले गए कोग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025 में भारत ने अर्जेंटीना को 10–9 से मात दी. मुकाबला बेहद रोमांचक रहा. आखिरी क्षणों में भारतीय खिलाड़ियों ने संतुलन और संयम बनाए रखते हुए जीत पक्की की.

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से ट्रॉफी हासिल करते कप्तान सिमरन सिंह शेरगिल.
कोग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025 में शनिवार को टीम इंडिया ने अर्जेंटीना को 10-9 से मात देकर इतिहास रच दिया. दिल्ली के जयपुर पोलो ग्राउंड में खेला गया यह मुकाबला सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि जुनून, मेहनत और टीम भावना का जीवंत प्रदर्शन था. भारतीय खिलाड़ियों ने अपने कौशल, गति और अदम्य हौसले से दर्शकों के दिल जीत लिए और हर भारतीय को गर्व से भर दिया.

मुकाबले की शुरुआत में ही भारत ने बढ़त बना ली. दोनों टीमों की ओर से जोरदार हमले देखने को मिले. पहले दो चक्कर में दोनों टीमों ने आक्रामक खेल दिखाया और कांटे की टक्कर रही. तीसरे चक्कर में सवाई पद्मनाभ सिंह और सिमरन सिंह शेरगिल ने तेज-तर्रार खेल दिखाया, जिससे भारत की बढ़त बरकरार रही. 

पोलो का 'पावरहाउस' माना जाने वाला अर्जेंटीना ने आखिरी चक्कर में जोरदार वापसी की कोशिश की, लेकिन भारतीय डिफेंस ने दबाव में भी शानदार खेल दिखाया और बढ़त को अंत तक बरकरार रखा. आखिरकार भारत ने उत्साहित दर्शकों के बीच 10–9 से रोमांचक जीत दर्ज कर ट्रॉफी अपने नाम की.

international polo event
गोल के लिए आगे बढ़ने से पहले एक-दूसरे को छकाने का पल.

भारतीय टीम के कप्तान सिमरन सिंह शेरगिल ने जीत के बाद कहा, 'अर्जेंटीना जैसी टीम को हराना हमारे लिए अविश्वसनीय है. हर खिलाड़ी ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और दर्शकों का उत्साह हमें लगातार आगे बढ़ाता रहा. यह भारतीय पोलो के लिए गर्व का दिन है.' शमशीर अली और सिद्धांत शर्मा के खेल को भी दर्शकों ने खूब सराहा. दूसरी तरफ अर्जेंटीना के साल्वाडोर जॉरेटचे और ऑगस्टिन गार्सिया ग्रोसी ने जोरदार संघर्ष किया.

मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्रॉफी वितरण समारोह में शिरकत की. इस रोमांचक मुकाबले को देखने के लिए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, सांसद नवीन जिंदल, मशहूर कवि डॉ. कुमार विश्वास, लेफ्टिनेंट जनरल वीएमबी कृष्णन (क्वार्टर मास्टर जनरल, भारतीय सेना) सहित कई देशों के राजदूत और राजनयिक भी मौजूद रहे. 

कोग्निवेरा आईटी सॉल्यूशंस के सीईओ कमलेश शर्मा ने कहा कि पोलो शालीनता, साहस और वैश्विक मित्रता का प्रतीक है. इंटरनेशनल पोलो कप 2025 ने एक बार फिर साबित किया कि भारत अब वैश्विक पोलो सर्किट में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है.
 

