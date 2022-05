Hockey Asia Cup 2022: एशिया कप में भारत ने इंडोनेशिया को 16-0 से रौंदा, पाकिस्तान हुआ बाहर

हॉकी एशिया कप-2022 में भारत ने इंडोनेशिया (India Vs Indonesia) को 16-0 से हराकर ज़बरदस्त जीत हासिल की है. इसी के साथ टीम इंडिया ने सुपर-4 में क्वालिफाई कर लिया है. खास बात ये है कि भारत की इस जीत के साथ पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है और वह वर्ल्डकप-2023 से बाहर हो गया है.



एशिया कप 2022 के नॉकआउट स्टेज में जगह बनाने के लिए टीम इंडिया को इस मैच में बड़ी जीत की जरूरत थी. टीम इंडिया ने ऐसा ही किया और 16-0 के स्कोर से जीत दर्ज की. भारत ने इस मैच में शुरुआत से ही दबाव बनाए रखा और पहले क्वार्टर में ही गोल दागा.

इसके बाद टीम इंडिया ने स्कोर की रफ्तार को बढ़ाया, पहले क्वार्टर में भारत का स्कोर 3-0 था, जो दूसरे क्वार्टर में 6-0 हुआ. तीसरे क्वार्टर में ये स्कोर 10-0 और अंत में स्कोर 16-0 तक गया. इसी के साथ टीम इंडिया की इंडोनेशिया पर दमदार जीत दर्ज हुई.

Magnificent game for #MenInBlue as they mark a big win against Indonesia at the Hero Asia Cup 2022 to qualify for the Super 4s of the Hero Asia Cup 2022!😍#IndiaKaGame #HockeyIndia #HeroAsiaCup #MatchDay #INDvsINA @CMO_Odisha @sports_odisha @IndiaSports @Media_SAI pic.twitter.com/TJOEixswSk