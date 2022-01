Hockey India: भारतीय महिलाओं का कमाल, एशिया कप में चीन को हराकर ब्रॉन्ज पर किया कब्जा

Hockey India: महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमा लिया है. भारतीय टीम ने तीसरे और चौथे स्थान के लिए हुए मुकाबले में चीन को 2-0 से मात दी और कांस्य पदक जीत लिया.

टोक्यो ओलंपिक में चौथे स्थान सहित 2020 में सफलता हासिल करने के बाद भारतीय टीम को कोरोना के कारण ज्यादा मैच खेलकर प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिला. यही कारण रहा कि भारतीय महिला टीम अपने अहम मुकाबलों में प्रदर्शन में निरंतरता नहीं ला पाई. अब एशिया कप में टीम को ब्रॉन्ज से संतोष करना पड़ा.

पूरे मैच में चीन पर हावी रही भारतीय टीम

चीन के खिलाफ मैच में भारतीय टीम शुरुआत से ही हावी रही है. टीम के लिए पहला गोल 13वें मिनट में ही आ गया था. यह गोल शर्मिला देवी ने पेनल्टी कॉर्नर से दागा. इसके बाद चीन की टीम संभल भी नहीं पाई थी कि 19वें मिनट में भारतीय टीम ने दूसरा गोल दाग दिया. इस बार भी पेनल्टी कॉर्नर से गोल आया, जो गुरजीत कौर ने दागा. यहां से पूरे मैच में ही भारतीय टीम ने यह लीड बनाए रखी और मैच जीत लिया.

टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी रही

टूर्नामेंट के पहले मैच में मलेशिया को 9-0 से हराने के बाद भारत को एशियाई खेलों के चैम्पियन जापान के खिलाफ 0-2 से शिकस्त झेलनी पड़ी थी. टीम इंडिया ने सिंगापुर को 9-1 से हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन खराब रक्षण और पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलने में नाकामी के कारण भारत को सेमीफाइनल में कोरिया के खिलाफ 2-3 से शिकस्त झेलनी पड़ी.

