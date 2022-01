IPL 2022: MS Dhoni चेन्नई पहुंचे, अब मेगा ऑक्शन की रणनीति में जुटेंगे

इंडियम प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन की तैयारी को लेकर महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई पहुंच गए हैं. बतौर चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) कप्तान यह धोनी का आखिरी सीजन हो सकता है. वह मेगा ऑक्शन के लिए मजबूत रणनीति बनाना चाहते हैं. इसके लिए वह करीब दो हफ्ते पहले ही चेन्नई पहुंच गए हैं.

दरअसल, अगले आईपीएल सीजन के लिए मेगा ऑक्शन 12 और 13 फरवरी को बेंगलुरु में होने वाला है. इस बार सभी टीमें नई सिरे से बनेंगी. इसके कारण हर टीम ने मजबूत तैयारी की है. बता दें कि इस साल आईपीएल मार्च के आखिरी हफ्ते या अप्रैल के शुरुआती हफ्ते में शुरू हो सकता है.

चेन्नई टीम ने धोनी-जडेजा समेत इन 4 को रिटेन किया

अगले सीजन से दो नई टीमें लखनऊ और अहमदाबाद भी जुड़ेंगी. दोनों टीम ने 3-3 प्लेयर ड्राफ्ट भी कर लिए हैं. पुरानी 8 टीमों ने नियमानुसार 4-4 प्लेयर रिटेन किए हैं. इसी के तहत डिफेंडिंग चैम्पियन चेन्नई सुपर किंग्स ने कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के अलावा रवींद्र जडेजा, मोईन अली और ऋतुराज गायकवाड़ को रिटेन किया है.

