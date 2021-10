IPL: कश्मीर के इस गेंदबाज ने किया डेब्यू, प्लेइंग-11 में खेले घाटी के दो खिलाड़ी

Umran Malik Debut: कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच रविवार को खेला गया मैच ऐतिहासिक साबित हुआ. सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से 21 साल के उमरान मलिक पहली बार मैदान में उतरे. उमरान मलिक जम्मू-कश्मीर से आते हैं और तेज़ गेंदबाज हैं. खास बात ये रही कि हैदराबाद की टीम में इस मैच में जम्मू-कश्मीर के दो खिलाड़ी एक साथ खेले हैं.



कौन हैं उमरान मलिक?



आईपीएल के दूसरे फेज की शुरुआत से पहले हैदराबाद के तेज गेंदबाज टी. नटराजन को कोरोना वायरस हो गया था. ऐसे में हैदराबाद ने उमरान मलिक को सीजन के लिए साइन किया था. इससे पहले उमरान मलिक हैदराबाद के लिए नेट बॉलर की भूमिका निभा रहे थे.



श्रीनगर से आने वाले उमरान मलिक ने डोमेस्टिक खेल में सिर्फ एक टी-20 मैच खेला है, जिसमें उन्होंने 24 रन देकर 3 विकेट लिए थे. जबकि एक लिस्ट-ए मैच में उमरान ने 98 रन देकर 1 विकेट लिया था.

The young pacer makes his debut in #Risers colours tonight. Go well, Umran! #KKRvSRH #OrangeArmy #OrangeOrNothing #IPL2021 pic.twitter.com/QvpStyxOjF



सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में पहले ही जम्मू-कश्मीर के अब्दुल समद मौजूद हैं, जो अपनी बिग हिटिंग के लिए जाने जाते हैं. अब प्लेइंग 11 में उमरान के आने से जम्मू-कश्मीर के दो खिलाड़ी प्लेइंग 11 में मौजूद रहे.



Congratulations J&k for yet another selection in the IPL. The tree still giving fruits. Keep it going #umranmalik