FIFA World Cup 2022: 36 साल बाद कनाडाई टीम का सपना पूरा, वर्ल्ड कप में बनाई जगह

यह फुटबॉल जगत के लिए बड़ा साल है. इसी वर्ष कतर की मेजबानी में फीफा वर्ल्ड कप 2022 (FIFA World Cup 2022) होना है. इसको लेकर सभी टीमों ने अपनी कमर कस ली है. इसी के तहत कनाडाई टीम के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. टीम ने 36 साल बाद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है.

कनाडा टीम ने यह उपलब्धि सोमवार (28 मार्च) को जमैका टीम को हराने के साथ ही हासिल की है. उसने साइले लारिन, टाजोन बुकानन और जूनियर होइलेट के गोल की मदद से जमैका को 4-0 से हराकर 36 साल में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप में जगह बनाई.

कनाडाई टीम दूसरी बार वर्ल्ड खेलेगी

कनाडा इससे पहले केवल एक बार 1986 में वर्ल्ड कप में खेला था. मिडफील्डर जोनाथन ओसोरियो ने कहा, ‘मेरे पास शब्द नहीं हैं. सपना सच हो गया. हम सभी बचपन से इसका सपना देखते थे और कनाडाई होने के कारण यह असंभव था. आज असंभव सा काम हुआ है. यह अविश्वसनीय अहसास है.’

कनाडा पिछले सप्ताह कोस्टारिका से 1-0 से हारने के कारण वर्ल्ड कप में जगह बनाने से चूक गया था. यह उसकी वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में लगातार 6 जीत के बाद पहली हार थी. जमैका पहले ही वर्ल्ड कप में जगह बनाने की रेस से बाहर हो चुका है.

Who else but @OsoJ92 on the drum?



Canada, we’re going to the WORLD CUP!!!#CANMNT | #TFCLive pic.twitter.com/g4tQ5CRZnS