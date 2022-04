Asia championships: पीवी सिंधु BAC के सेमीफाइनल में, मेडल किया पक्का

भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप (BAC) के सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश किया. शुक्रवार को उन्होंने चीन की हि बिंग जियाओ पर रोमांचक जीत दर्ज की.

इस जीत से सिंधु ने इस महाद्वीपीय चैम्पियनशिप में खुद के लिए एक पदक पक्का कर लिया है. यह टूर्नामेंट कोविड-19 महामारी के कारण दो साल के अंतराल बाद खेला जा रहा है.

चौथी वरीय सिंधु ने 2014 गिमचियोन चरण में कांस्य पदक जीता था, उन्होंने एक घंटे 16 मिनट तक चले क्वार्टर फाइनल में पांचवीं वरीयता प्राप्त चीन की खिलाड़ी को 21-9 13-21 21-19 से पराजित किया.

सैयद मोदी इंटरनेशनल और स्विस ओपन में दो सुपर 300 खिताब जीतने वाली हैदराबाद की 26 साल की खिलाड़ी का सामना अब सेमीफाइनल में जापान की शीर्ष वरीय अकाने यामागुची से होगा.

🤩 @Pvsindhu1 continues to show her fine mettle as she confirms her ticket🎟 to the semifinals at the #BAC2022 after defeating He Bing Jiao of 🇨🇳.



Final score: 21-9, 13-21, 21-19



Way to go, champ! 🔥🔝 #BadmintonAsiaChampionship2022 #IndiaontheRise #Badminton pic.twitter.com/NV1OECgRRa