ISL 2021: टूर्नामेंट के पहले ही मैच में मोहन बागान की धमाकेदार जीत, हीरो रहे Hugo Boumous ने कहा- गलतियों से सबक लेना होगा

इंडियन सुपर लीग (ISL) का आगाज शुक्रवार यानी 19 नवंबर से हो गया है. टूर्नामेंट का पहला मैच एटीके मोहन बागान और केरल ब्लास्टर्स के बीच खेला गया, जिसमें मोहन बागान टीम ने 4-2 से धमाकेदार जीत दर्ज की. इस जीत के हीरो Hugo Boumous रहे, जिन्होंने दो शानदार गोल दागे.

मैच के बाद Hugo Boumous ने कहा कि जीत जरूर हमारी हुई है, लेकिन हमने कई छोटी-छोटी गलतियां कीं, जिनसे सबक लेने की जरुरत है.

मैच का और टूर्नामेंट का ओपनिंग गोल Hugo Boumous ने ही किया था. उन्होंने तीसरे मिनट में पहला गोल दागते हुए मोहन बागान को 1-0 की बढ़त दिला दी थी. इसके बाद केरल के लिए सहल अब्दुल ने 24वें मिनट में गोल दागते हुए मैच को 1-1 से बराबर कर दिया, लेकिन यह ज्यादा देर नहीं रहा.

ठीक तीसरे मिनट बाद यानी 27वें मिनट में रॉय कृष्णा ने पेनल्टी से गोल दागते हुए फिर से मोहन बागान को लीड दिला दी. इसके बाद Hugo Boumous ने वापसी की और 39वें मिनट में अपना दूसरा और टीम का तीसरा गोल दागा, हाफटाइम तक मोहन बागान ने 3-1 की बढ़त बना ली थी.

An incredible debut by the midfield magician, @adnan_hugo, as he grabs the Hero of the Match award for his outstanding performance! 🤩#ATKMBKBFC #HeroISL #LetsFootball pic.twitter.com/ym0mp5U1i1