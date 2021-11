PAK vs BAN: बांग्लादेश के खिलाफ 'आलसीपन' में OUT हुए शोएब मलिक, ट्विटर पर लगी क्लास...Video

Ban Vs Pak, Shoaib Malik: इन दिनों पाकिस्तान टीम बांग्लादेश दौरे पर है. यहां दोनों टीम के बीच 19 नवंबर को सीरीज का पहला टी-20 मैच खेला गया. इसमें पाकिस्तान टीम ने 4 विकेट से जीत दर्ज की. मैच काफी रोमांचक था, मैच में एक समय बांग्लादेश के भी जीतने के चांस लग रहे थे लेकिन अंत में पाकिस्तान जीत गया.

इसी मैच में एक ऐसा वाकया भी हुआ, जिसने पाकिस्तानी ऑलराउंडर शोएब मलिक सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए.

दरअसल, मैच में 128 रन का टारगेट चेज करने उतरी पाकिस्तान टीम की शुरुआत बेहद खराब रही थी. टीम ने 23 रन ही तीन बड़े विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए शोएब मलिक से टीम को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन वे 3 बॉल खेलकर बिना कोई रन बनाए ही पवेलियन लौट गए. 22 साल क्रिकेट खेलने वाले शोएब जिस अंदाज में रनआउट हुए हैं वह फैंस को रास नहीं आ रहा है.

Poor way to get out in cricket is run-out but this really was more than that. Extremely lazy work from Shoaib Malik, you can't expect that from a experienced campaigner in such a crucial situation. Pakistan are 30-4 now after 7 overs, chasing 128. #BANvPAK #PAKvBAN pic.twitter.com/im4qNGbQ9f