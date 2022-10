Argentina Football Match Stampede: फुटबॉल मैच में फिर हिंसा-भगदड़, पुलिस ने की फायरिंग, एक व्यक्ति की मौत

Argentina Football Match Stampede: एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार किसी फुटबॉल मैच के दौरान हिंसक घटना हुई है. दो अक्टूबर की देर रात इंडोनेशिया के एक घरेलू मैच में भगदड़ मची थी, जिसमें सौकड़ों लोगों की मौत हुई थी. अब अर्जेंटीना के एक लीग मैच में भगदड़ मची है.

इस भगदड़ में एक व्यक्ति की मौत की खबर सामने आई है. इस बार स्टेडियम के बाहर हिंसा हुई. गुरुवार देर रात हुए मैच में फैन्स ने जबरन स्टेडियम में घुसने की कोशिश की. इसी दौरान पुलिस को रबर की गोलियां भी चलानी पड़ीं और आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े.

इसी दौरान भगदड़ मच गई और इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई. अर्जेंटीना फुटबॉल लीग के तहत यह मैच बोका जूनियर्स और जिम्नासिया वाई एस्ग्रीमा के बीच ब्यूनस आयर्स में खेला जा रहा था. एक अधिकारी ने एएफपी को बताया कि इसी दौरान स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई और यह हिसंक घटना हुई.

सुरक्षा मंत्री ने भी एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि की

ब्यूनस आयर्स प्रांत के सुरक्षा मंत्री सर्जियो बर्नी ने भी एक व्यक्ति के मौत की पुष्टि की है. उन्होंने कहा, 'मैं इस बात की पुष्टि कर सकता हूं कि एक व्यक्ति की मौत हुई है. इस व्यक्ति की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई.' बता दें कि जिस वक्त फैन्स ने स्टेडियम में घुसने की कोशिश की, उसी दौरान उनकी पुलिस से झड़प भी हो गई. बस यहीं से मामला बिगड़ गया और स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई.

#UPDATE One dead in clashes at Argentina football stadium.



Police fired rubber bullets and tear gas to stop fans pushing into the crowded venue, just 5 days after 131 people died in a stampede prompted by Indonesian police firing tear gas inside a stadiumhttps://t.co/kQg0vQdNP3 pic.twitter.com/HfY5vnDBZ6