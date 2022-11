National Sports Awards 2022: खेल पुुरस्कारों का हुआ ऐलान, अचंत शरत कमल को खेल रत्न, रोहित शर्मा के कोच को मिलेगा ये सम्मान

स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंत शरत कमल को देश के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है. 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 समारोह के दौरान उन्हें यह अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा. अचंत शरत कमल टेबल टेनिस में एक बड़ा नाम हैं और वह राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदकों की झड़ी (कुल सात गोल्ड मेडल) लगा चुके हैं.

केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा सोमवार (14 नवंबर) को जारी की सूची में 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है. इस लिस्ट में बैडमिंटन खिलाड़ियों एचएस प्रणय और लक्ष्य सेन, एल्डोस पॉल, अविनाश साबले, बॉक्सर निकहत जरीन जैसे स्टार्स का नाम भी शामिल है. इसके साथ ही सात कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए चुना गया है. राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू सभी खिलाड़ियों और कोचों को अवार्ड प्रदान करेंगी.

रोहित शर्मा के कोच को भी मिलेगा सम्मान

खास बात यह है कि इस बार किसी क्रिकेटर को अर्जुन अवॉर्ड या खेल रत्न से सम्मानित नहीं किया जा रहा है. केवल द्रोणाचार्य अवॉर्ड (लाइफटाइम कैटेगरी) की लिस्ट में दिनेश लाड को चुना गया जो जाने-माने क्रिकेट कोच हैं. दिनेश लाड भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को भी कोचिंग दे चुके हैं.

Youth Affairs & Sports Ministry announces #NationalSportsAwards2022. The awardees will receive their awards from President on November 30.



Table Tennis player Sharath Kamal Achanta chosen for Major Dhyan Chand Khel Ratna Award. Arjuna Awards will be given to 25 sportsperson. pic.twitter.com/USguotjmdP