Virat Kohli-MS Dhoni: एमएस धोनी के आउट होने पर विराट कोहली ने दी गाली? ट्विटर पर फूटा फैन्स का गुस्सा, Video

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 में बुधवार को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का मुकाबला हुआ. आरसीबी ने इस मैच में चेन्नई को 13 रनों से हराया. मैच में सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का जलवा नहीं दिखा और वह सिर्फ दो रन बनाकर ही आउट हुए.

महेंद्र सिंह धोनी जब आउट हुए, उसी के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की उम्मीद टूट गई थी. लेकिन इस बीच आरसीबी के विराट कोहली का एक वीडियो वायरल हो रहा है. एमएस धोनी का विकेट गिरने पर विराट कोहली जोश में जश्न मनाते दिख रहे हैं.

जोश हेज़लवुड की बॉल पर महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ 2 रनों पर अपना कैच रजत पाटीदार को दे बैठे थे. इस बीच विराट कोहली जब बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे, उस वक्त वहां उन्होंने जोरदार जश्न मनाया.

This Cricket clown🤡 abusing Dhoni still some Mahirat Clowns are supporting this disgusting character 💦 pic.twitter.com/DX1Cm9k7O3