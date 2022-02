IPL mega auction 2022: प्रीति जिंटा की पंजाब ने शाहरुख खान को 9 करोड़ में खरीदा, आर्यन-सुहाना भी देखते रहे

IPL mega auction 2022: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन के लिए बेंगलुरु में जारी मेगा ऑक्शन के पहले दिन (12 फरवरी) कई युवा खिलाड़ियों ने चौंकाया है. फ्रेंचाइजीज ने इन पर जमकर पैसा बरसाया है. इन्हीं में एक नाम शाहरुख खान का भी शामिल है.

स्पिन ऑलराउंडर और ताबड़तोड़ बल्लेबाज शाहरुख खान अनकैप्ड प्लेयर हैं. उनकी बेस प्राइस 40 लाख रुपए थी. प्रीति जिंटा की टीम पंजाब किंग्स ने शाहरुख खान के लिए 9 करोड़ रुपए की बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल कर लिया.

शाहरुख के लिए तीन टीमों में चली जंग

फिनिशर शाहरुख खान के लिए 40 लाख रुपए से बोली शुरू हुई थी. उनके लिए चेन्नई सुपर किंग्स (CSK), कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और पंजाब किंग्स (PBKS) के बीच आर-पार की जंग चली. लेकिन एक बार फिर प्रीति जिंटा की टीम पंजाब किंग्स ने ही शाहरुख खान को खरीदा और इस बार उन्हें 9 करोड़ की रकम देनी पड़ी.

बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की टीम केकेआर ने भी हरफनमौला क्रिकेटर शाहरुख के लिए बोली लगाई थी. केकेआर टीम की टेबल पर किंग खान की बेटी सुहाना और बेटे आर्यन खान मौजूद थे. प्रीति जिंटा की टीम ने जब शाहरुख को खरीदा, तो सुहाना और आर्यन देखते रहे. वहीं, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई टीम भी शाहरुख को खरीदना चाह रही थी, लेकिन बात नहीं बनी.

