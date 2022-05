Riyan Parag IPL 2022: रियान पराग की इस हरकत से फैन्स नाराज, बोले- इसे IPL से बाहर करो

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन में राजस्थान रॉयल्स (RR) ने 8वीं जीत दर्ज कर प्लेऑफ के लिए मजबूत दावेदारी पेश कर दी है. उसने रविवार को खेले गए मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को 24 रनों से करारी शिकस्त दी.

इस मुकाबले में लखनऊ टीम 179 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी थी और 154 रन ही बना सकी. लखनऊ की पारी के दौरान आखिरी यानी 20वें ओवर में एक ऐसा वाकया हुआ, जिसने राजस्थान टीम के प्लेयर रियान पराग को ट्रोलर्स के निशाने पर ला दिया.

पराग ने मैच में इस तरह हरकत की

दरअसल, लखनऊ की पारी का 20वां ओवर राजस्थान टीम के प्रसिद्ध कृष्णा ने किया. ओवर की दूसरी बॉल पर मार्कस स्टोइनिस ने हवाई शॉट मारा, जिसे रियान पराग ने कैच कर लिया. बस फिर क्या था. उन्होंने कैच लेने के बाद बॉल जमीन के करीब तक ले गए मगर टच नहीं किया. इसके बाद उन्होंने उंगली उठाकर अंपायर से कहा कि यह बॉल जमीन पर नहीं लगी, खिलाड़ी आउट है.

यूजर्स ने पराग को कहा वाहियात

पराग की यह हरकत कमेंटेटर्स और फैन्स को रास नहीं आई. उन्होंने जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया. कैच के बाद कमेंटेटर ने भी कहा कि यह हरकत ठीक नहीं है. पराग को ऐसा नहीं करना चाहिए था. वहीं, इस हरकत का वीडियो और फोटो वायरल होने के बाद यूजर्स ने भी जमकर ट्रोल किया.

This idiot Riyan Parag fooled every on TV thn doing nautanki... Should kicked him out of this tournament.

No. 1 Wahiyaat Player.#LSGvRR pic.twitter.com/Kfrcf8o1lU — Colorful Yellow (@iomxprakash) May 15, 2022

Riyan Parag, the cricketer with the worst attitude I've ever seen!! — Avinash Sai (@saiavinash160) May 15, 2022

This Is Why I Don’t Like This Boy Riyan Parag. Yes You Have Taken A Catch, But Criticising Umpires For Their Decision Is Bizarre. As A Batsman You Have Not Done Anything, But Showing Off Always.



Grow Up🙏🏻 pic.twitter.com/N3d4jynEJD — Vaibhav Bhola 🇮🇳 (@VibhuBhola) May 15, 2022

राजस्थान ने लखनऊ को 24 रनों से हराया

मैच में टॉस जीतकर राजस्थान टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट पर 178 रन बनाए. जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 8 विकेट पर 154 रन ही बना सकी और 24 रनों से मैच गंवा दिया. मैच में 18 रन देकर 2 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

Cricket lovers to riyan parag 🐷 pic.twitter.com/akKUKmhalX — MANGO SEASON SOON (@uniikkkkkk) May 15, 2022