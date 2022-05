Rishabh Pant, Ricky Ponting: रिकी पोंटिंग के बेटे से फुटबॉल में हार गए ऋषभ पंत, देखें ये मजेदार VIDEO

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन में ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स (DC) टीम का प्रदर्शन खास नहीं रहा है. टीम ने अब तक 9 में से सिर्फ 4 ही मैच जीते और पॉइंट्स टेबल में 8 अंक के साथ 7वें नंबर पर है. हालांकि इन सभी चिंताओं से दूर कप्तान ऋषभ पंत कुछ मस्ती करते नजर आए.

ऋषभ पंत को पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग के बेटे फ्लेचर के साथ फुटबॉल खेलते देखा गया. इसका वीडियो दिल्ली फ्रेंचाइजी ने खुद ही सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इसमें लिखा है कि दो दोस्त फुटबॉल का मजा लेते हुए. हमारे लिए सिर्फ रिकी पोंटिंग और फ्लेचर को एक साथ खेलते देखना ही काफी नहीं है.

ऋषभ पंत हारने पर फ्लेचर को गोद में उठा लेते हैं

इस वीडियो में देख सकते हैं कि ऋषभ पंत हर बार फ्लेचर से बॉल छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार वह असफल हो जाते हैं. इस मामले में ऋषभ पंत हर बार फ्लेचर से हार जाते हैं. इसी दौरान जब ऋषभ पंत बॉल नहीं छीन पाते हैं, तो वह फ्लेचर को गोद में उठाकर बॉल से दूर कर देते हैं. ऋषभ पंत इसके बावजूद फ्लेचर को हरा नहीं पाते हैं.

इस वीडियो में फ्लेचर पोंटिंग दिल्ली कैपिटल्स की जर्सी पहने नजर आते हैं, जबकि ऋषभ पंत ने नॉर्मल प्रैक्टिस वाली टी-शर्ट पहने दिख रहे है. वीडियो के बीच में कुछ भी खिलाड़ी दिखाई देते हैं, जो अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं.

