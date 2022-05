MS Dhoni-Gary Kirsten: जब मिले वर्ल्डकप जिताने वाले कोच-कप्तान, वायरल हुई धोनी-गैरी की तस्वीर

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 में रविवार को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और गुजरात टाइटन्स (GT) का मुकाबला हुआ. गुजरात टाइटन्स ने इस मैच में जीत हासिल की और टॉप-2 में अपनी जगह को कन्फर्म किया. मैच के बाद एक तस्वीर वायरल हुई, जिसने फैन्स के दिल को छू लिया. ये तस्वीर चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और गुजरात टाइटन्स के मेंटर गैरी कर्स्टन की है.

मैच खत्म होने के बाद खिलाड़ी जब अपनी बस की तरफ जा रहे थे, उस दौरान दोनों की मुलाकात हुई. तस्वीर में महेंद्र सिंह धोनी, गैरी कर्स्टन और हार्दिक पंड्या दिखाई पड़ रहे हैं. ये तस्वीर ऐतिहासिक है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी और गैरी कर्स्टन की जोड़ी ने ही भारत को 2011 में वर्ल्डकप जितवाया था.

Reunion of the 🏆 Coach and Captain.@MSDhoni #IPL2022 #WhistlePodu pic.twitter.com/z6wpqZN48V