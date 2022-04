IPL 2022: मार्को येनसन के उस ओवर की कहानी, जिसने तय कर दी थी आरसीबी की करारी हार

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन में शनिवार को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) टीम ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को करारी शिकस्त दी है. मैच का दूसरा ओवर तेज गेंदबाज मार्को येनसन ने किया था और इसी ओवर ने आरसीबी की करारी हार तय कर दी थी.

मार्को के ओवर से ही पूरा मैच एकतरफा हो गया था. इस ओवर के बाद मैच में कहीं भी आरसीबी टीम वापसी वाला जुनून नहीं दिखा पाई. इस मैच को आखिर में हैदराबाद टीम ने 8 ओवरों में ही 9 विकेट से अपने नाम कर लिया था. आइए जानते हैं येनसन के ओवर की पूरी कहानी...

एक ओवर में RCB बैकफुट पर पहुंची

दरअसल, आरसीबी टीम टॉस हारकर पहले बैटिंग के लिए उतरी थी. हैदराबाद के लिए पहला ओवर अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने किया और इसमें सिर्फ 5 ही रन दिए थे. अगला ओवर लेकर आए साउथ अफ्रीकी पेस बॉलर मार्को येनसन ने सिर्फ 3 रन देकर ओवर में 3 बड़े विकेट निकाल लिए. उन्होंने आरसीबी के कप्तान फाफ डु प्लेसिस, विराट कोहली और अनुज रावत को अपना शिकार बनाया. कोहली गोल्डन डक पर आउट हुए.

इस तरह रहा जानसेन का ओवर...

Faf du Plessis ☝️

Virat Kohli ☝️

Anuj Rawat ☝️



A dream start with the ball for Marco Jansen who picks three wickets in an over 🔥🔥#TATAIPL | #RCBvSRH #RCBvSRH pic.twitter.com/oOGoEgPD86