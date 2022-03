IPL 2022, Ayush Badoni: आयुष बदोनी की जोरदार बल्लेबाजी, दिया गौतम गंभीर को क्रेडिट

गुजरात टाइटंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा अपने आईपीएल कैंपेन को शानदार शुरुआत की. लखनऊ का टॉप-ऑर्डर गुजरात के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के खिलाफ नाकाम साबित हुआ. शमी ने 4 ओवरों में 25 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए. लखनऊ के लिए केएल राहुल (0) से लेकर क्विंटन डिकॉक (7), एविन लुईस (10) और मनीष पांडे (6) सभी बल्लेबाज नाकाम साबित हुए.

टॉप ऑर्डर की नाकामी के बाद दो युवा बल्लेबाजों ने संघर्ष दिखाते हुए लखनऊ की पारी संभाला. इस बीच युवा आयुष बदोनी ने अपनी दिलेर बल्लेबाजी से सभी को अपना मुरीद भी बना लिया. आयुष ने शुरुआत में संभलकर बल्लेबाजी की जिसके बाद उन्होंने तेज रन बनाने शुरू किए और अपना पचासा जड़ा. इस मुकाबले के बाद आयुष ने लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटर गौतम गंभीर को शुक्रिया अदा किया है.

First half century for our young dynamite in his debut - Ayush Badoni! आरंभ है प्रचंड 🔥 आईपीएल की पहली पारी में ही आयुष ने जड़ा अपना पहला अर्धशतक 😍 #AbApniBaariHai #LSG #GTvsLSG #IPL2022 pic.twitter.com/G95ZE7I7x8

आयुष ने गौतम गंभीर को दिया क्रेडिट

22 वर्षीय आयुष बदोनी ने मुकाबले के बाद कहा, 'गौतम भैया ने मुझे काफी बैक किया, उन्होंने मुझे सिर्फ अपना स्वाभाविक खेल खेलने के लिए कहा. उन्होंने मुझसे कहा कि आपको सिर्फ एक या दो मैच नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको उचित मौके मिलेंगे. उन्होंने मुझसे यह भी कहा आपको खेल की स्थिति के अनुसार खेलने की जरूरत नहीं है. ऐसा करने के लिए सीनियर खिलाड़ी हैं. आप हमें अपना स्वाभाविक खेल दिखाएं'

