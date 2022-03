IPL 2022: हार्दिक पंड्या के पास छक्कों का शतक बनाने का मौका, जानिए कितना है फासला

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन में आज (28 मार्च) गुजरात टाइटंस (GT) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीमें आमने-सामने होंगी. यह दोनों आईपीएल की नई टीमें हैं और अपना पहला मैच भी एक-दूसरे के खिलाफ ही खेलेंगी.

गुजरात टीम की कमान स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या के हाथ में है, जबकि लखनऊ टीम की कप्तानी केएल राहुल संभाल रहे हैं. इस मुकाबले में हार्दिक पंड्या के पास छक्कों के शतक का रिकॉर्ड बनाने का मौका है. हार्दिक इस रिकॉर्ड से ज्यादा दूर भी नहीं हैं.

छक्कों का शतक लगाने वाले 26वें प्लेयर बनेंगे हार्दिक

हार्दिक पंड्या ने आईपीएल में अब तक 92 मैच खेले, जिसमें 98 छक्के लगाए हैं. यदि वह लखनऊ टीम के खिलाफ दो सिक्स और जड़ देते हैं, तो उनका छक्कों का शतक पूरा हो जाएगा. इस तरह हार्दिक आईपीएल में 100 छक्के लगाने वाले प्लेयर्स की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे.

आईपीएल इतिहास में अब तक 25 खिलाड़ियों ने 100 या उससे ज्यादा छक्के लगाए हैं. इनमें 15 भारतीय शामिल हैं. हार्दिक छक्कों का शतक लगाने वाले 16वें भारतीय और ओवरऑल 26वें खिलाड़ी बनेंगे. आईपीएल में अब तक सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के क्रिस गेल के नाम है. उन्होंने 142 मैच में 357 छक्के जड़े हैं. भारतीयों में रोहित शर्मा सबसे आगे हैं, जिन्होंने अब तक 214 मैच में 229 छक्के जमाए हैं.

