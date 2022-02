Hardik Pandya, Mumbai Indians: मुंबई इंडियंस के कप्तान बनना चाहते थे हार्दिक पंड्या? फैन्स बोले- अच्छा किया निकाल दिया!

Hardik Pandya, Mumbai Indians: टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या इंडियन प्रीमियर लीग 2022 से मैदान पर वापसी कर सकते हैं. टी-20 वर्ल्डकप के बाद से ही हार्दिक पंड्या ने खेल से दूरी बनाई हुई है और वह फिटनेस को ठीक करने में जुटे हुए हैं. लेकिन अब हार्दिक को लेकर एक नई बात सामने आई है, जिसके बाद ट्विटर पर एक बहस छिड़ गई है.



एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हार्दिक पंड्या मुंबई इंडियंस के कप्तान बनना चाहते थे और उन्होंने इस बारे में फ्रेंचाइजी, टीम मैनेजमेंट को भी बताया था. हालांकि, फ्रेंचाइजी के साथ इस बात पर सहमति नहीं बन सकी थी. इसी के बाद मुंबई इंडियंस ने रिटेंशन लिस्ट में हार्दिक पंड्या का नाम शामिल नहीं किया था.

शुरुआत से ही मुंबई से जुड़े थे हार्दिक



बता दें कि आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले जब मुंबई इंडियंस ने पंड्या ब्रदर्स को रिलीज़ किया, तो हर किसी को हैरानी हुई थी. क्योंकि हार्दिक और क्रुणाल पंड्या की पहचान मुंबई इंडियंस से ही बनी थी और दोनों शुरुआत से टीम के साथ जुड़े थे.

अभी टीम इंडिया के व्हाइट बॉल फॉर्मेट के कप्तान रोहित शर्मा ही मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं. रोहित शर्मा की अगुवाई में मुंबई इंडियंस ने पांच बार आईपीएल की ट्रॉफी जीती है.

अहमदाबाद टीम के कप्तान बने हैं हार्दिक



अब हार्दिक पंड्या आईपीएल में पहली बार शामिल हो रही अहमदाबाद टीम के कप्तान बन गए हैं. उन्हें 15 करोड़ रुपये में खरीदा गया है. हार्दिक पंड्या ने आईपीएल से पहले किसी भी घरेलू क्रिकेट में खेलने से इनकार किया है, वह रणजी ट्रॉफी में भी हिस्सा नहीं ले रहे हैं. ऐसे में अब वह आईपीएल के जरिए ही खुद को साबित करना चाहते हैं.

A look at Team Ahmedabad's Player Picks.



What do you make of it ? pic.twitter.com/kzOXlBVJ46