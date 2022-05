Gujarat Titans IPL 2022 Champion: गुजरात टाइटन्स बनी चैम्पियन, डेब्यू सीजन में ही अपने नाम किया खिताब, टूटा राजस्थान रॉयल्स का सपना

गुजरात टाइटन्स (Gujarat Titans) इंडियन प्रीमियर लीग-2022 (IPL 2022) की चैम्पियन बन गई है. अपने डेब्यू सीजन में ही गुजरात टाइटन्स ने कप्तान हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) की अगुवाई में इतिहास रचा है. 29 मई (रविवार) को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटन्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से मात दी. शुभमन गिल ने छक्का जड़कर अपनी टीम को आईपीएल चैम्पियन बनाया.



पहली बार अपने होम ग्राउंड पर खेल रही गुजरात टाइटन्स पूरे सीजन में कमाल का प्रदर्शन करते हुए आई और यहां भी ऐसा ही हुआ. कप्तान हार्दिक पंड्या ने टीम को फ्रंटफुट से लीड किया, पहले बॉलिंग करते हुए 3 विकेट लिए और बाद में बल्लेबाजी (34 रन) में कमाल कर उन्होंने अपनी टीम को जीत दिला दी.

फाइनल मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने पहले बैटिंग करते हुए 130 का स्कोर बनाया, जवाब में हार्दिक पंड्या की कप्तानी पारी के दमपर गुजरात ने इस टारगेट को हासिल कर लिया. गुजरात टाइटन्स ने सिर्फ 18.1 ओवर में तीन विकेट खोकर ही फाइनल मुकाबला जीत लिया.

फाइनल का स्कोर-

राजस्थान रॉयल्स- 130/9, 20 ओवर

गुजरात टाइटन्स- 133/3, 18.1 ओवर

.@gujarat_titans - The #TATAIPL 2022 Champions! 👏 👏 🏆 👍



The @hardikpandya7-led unit, in their maiden IPL season, clinch the title on their home ground - the Narendra Modi Stadium, Ahmedabad. 🙌🙌 @GCAMotera



A round of applause for the spirited @rajasthanroyals! 👏 👏 #GTvRR pic.twitter.com/LfIpmP4m2f