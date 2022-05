Gautam Gambhir IPL 2022: गौतम गंभीर का जोशीला जश्न, जब विजय दहिया-एंडी फ्लावर को लगा लिया गले, वीडियो वायरल

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 के प्लेऑफ में जगह बनाने वाली लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) दूसरी टीम बन गई है. बुधवार को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ हुए रोमांचक मैच में लखनऊ की जीत हुई. इस दौरान टीम के मेंटर गौतम गंभीर का जीत के बाद जोशीला जश्न मनाने वाला वीडियो वायरल हो गया है.



कोलकाता नाइट राइडर्स को आखिरी बॉल पर जीत के लिए 3 रनों की जरूरत थी, लखनऊ की ओर से मार्कस स्टोइनिस बॉलिंग कर रहे थे. उन्होंने आखिरी बॉल पर उमेश यादव को क्लीन बोल्ड कर दिया और अपनी टीम को मैच जिताकर सीधा प्लेऑफ में पहुंचाया.

When Goa plan finally happens 😂 Me and my boy's - #gautamgambhir #rinkusingh #KKRvsLSG #IPL2022 pic.twitter.com/qxyTpy1OcD



लखनऊ ने जैसे ही मैच जीता, तब डगआउट में बैठे गौतम गंभीर जोश से खड़े हुए और जश्न मनाया. उन्होंने आक्रामक तरीके से विजय दहिया को गले लगाया, साथ ही लखनऊ के हेड कोच एंडी फ्लावर से भी गले मिले. इसके बाद मुट्ठी बंद किए चिल्लाते हुए ग्राउंड में चले गए.



गौतम गंभीर का जोशीला अंदाज़ बार-बार देखने को मिलता है. कोलकाता के खिलाफ ही आखिरी ओवर में जब रिंकू सिंह का विकेट गिरा और लखनऊ ने मैच में वापसी की. तब भी गौतम गंभीर ने काफी ज़ोर से तालियां बजाकर जश्न मनाया.

Gautam Gambhir is a man of emotions. He deserves massive credit in this Playoffs entry of Lucknow Supergiants. pic.twitter.com/P4NYJ85VA1