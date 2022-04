IPL 2022: CSK की‌ छठी हार, क्या हो गई बाहर? जानें प्लेऑफ में जाने का समीकरण

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को छठी हार का सामना करना पड़ा है. सोमवार को खेले गए मुकाबले में रवींद्र जडेजा की अगुवाई वाली सीएसके को 11 रनोंं से हार झेलनी पड़ी. छह हार के चलते सीएसके की टीम अंकतालिका में नौवें पायदान पर है.

लगातार छह जीत दर्ज करनी होगी!

पंजाब किंग्स के खिलाफ हार के बाद सीएसके के लिए प्लेऑफ की राह कठिन हो गई है. वैसे, चेन्नई को अभी छह मुकाबले खेलने बाकी है. अगर सीएसके अपने बाकी सभी छह मुकाबले जीत लेती है तो उसके आठ जीत एवं 16 अंक हो जाएंगे और उसका प्लेऑफ में पहुंचने का रास्ता थोड़ा आसान हो जाएगा.

सीएसके के लिए नेट-रन चिंता का सबब

वहीं, अगर चेन्नई सुपर किंग्स 6 में से 5 मैच ही जीत पाती है तो उसके 14 प्वाइंट ही होंगे. तब नेट-रनरेट पर जाकर मामला अटक जाएगा और दूसरी टीमों के प्रदर्शन पर सीएसके को निर्भर रहना पड़ेगा. मतलब साफ है कि सीएसके को अब प्लेऑफ में जाने की उम्मीद बनाए रखनी है तो उसे बाकी छह मुकाबले जीतने ही होंगे. साथ ही उसे नेट-रन में भी सुधार करना होगा. सीएसके इस समय सीएसके की नेट रन रेट -0.534 है.

सीएसके के बाकी बचे मुकाबले-

1 मई बनाम SRH, एमसीए स्टेडियम, पुणे

4 मई vs RCB एमसीए स्टेडियम, पुणे

8 मई vs DC,डीवाई पाटिल स्टेडियम, मुंबई

12 मई vs MI, वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई

15 मई vs GT, वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई

20 मई vs RR, ब्रेबोर्न स्टेडियम, मुंबई

ऐसा रहा मुकाबला...

मुकाबले की बात करें तो टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने 20 ओवरों में चार विकेट पर 187 रन बनाए थे. शिखर धवन ने 59 गेंदों पर नौ चौके एवं दो छक्कों की मदद से नाबाद 88 रनों की पारी खेली. भानुका राजपक्षे ने भी 32 गेंदों पर 42 रनों का अहम योगदान दिया. चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से कैरेबियाई बॉलर ड्वेन ब्रावो ने सबसे ज्यादा दो विकेट चटकाए.

जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम निर्धारित ओवरों में 6 विकेट पर 176 रन ही बना सकी. सीएसके के लिए अंबति रायडू ने 39 गेंदों पर 78 रनों की पारी खेली. वहीं, ऋतुराज गायकवाड़ ने 30 रनों का योगदान दिया. पंजाब किंग्स की ओर से कैगिसो रबाडा और ऋषि धवन ने दो-दो विकेट चटकाए.