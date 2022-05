GT vs RR IPL 2022 Final: आईपीएल इतिहास में जो कोई भारतीय नहीं कर सका, वो आशीष नेहरा ने कर दिखाया, जानिए बड़ी उपलब्धि

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन में गुजरात टाइटन्स (GT) ने नई टीम के रूप में एंट्री की थी, पर अपने प्रदर्शन से सभी को चौंकाते हुए पहले ही सीजन में खिताब अपने नाम कर लिया. टीम की कप्तानी हार्दिक पंड्या और कोचिंग की जिम्मेदारी आशीष नेहरा संभाल रहे थे.

इसमें एक सबसे बड़ी बात ये भी रही कि नेहरा ने खिताब जीतने के साथ इतिहास भी रच दिया है. आईपीएल में अब तक कोई भारतीय जो नहीं कर पाया था, वो अब नेहरा ने कर दिखाया है. दरअसल, नेहरा आईपीएल जीतने वाले पहले भारतीय कोच बन गए हैं.

हालांकि इससे पहले अनिल कुंबले ने भी बतौर मेंटर रहते हुए दो बार आईपीएल खिताब जीता है, पर वह उस समय टीम के कोच नहीं थे. अनिल कुंबले 2013 और 2015 सीजन में मुंबई टीम के मेंटर थे. तब मुंबई इंडियंस ने खिताब जीता था.

हार्दिक ने बताई उपलब्धि, नेहरा को नहीं हुआ विश्वास

यह बात मैच जीतने के बाद हार्दिक पंड्या ने भी कही, लेकिन इस बात पर नेहरा को भी यकीन नहीं हुआ. यानी नेहरा को भी नहीं पता था कि उन्होंने इतना बड़ा इतिहास रच दिया है. मैच के बाद मैदान पर ही बात करते हुए हार्दिक ने नेहरा से कहा, 'आपको कैसा लग रहा है. आप पहले इंडियन कोच हो जो IPL ट्रॉफी उठाएगा.'

इस पर नेहरा ने कहा कि मुझे यह तो नहीं पता, लेकिन यह इत्तेफाकन ही हुआ है. पर फीलिंग अच्छी है क्योंकि आपकी कप्तानी में टीम ने शानदार प्रदर्शन क्या. यह इतना आसान नहीं था.

