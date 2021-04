SRH vs RCB IPL 2021 Live Score Match 6: आरसीबी को पहला झटका, पडिक्कल 11 पर आउट

SRH vs RCB IPL 2021 Live Updates: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 14वें सीजन में आज के क्रिकेट मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीमें आमने-सामने हैं. हैदराबाद ने बेंगलुरु के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. दोनों टीमों के बीच 17 मुकाबले खेले गए हैं जिसमें 10 मुकाबलों में सनराइजर्स हैदराबाद और 7 मुकाबलों में आरसीबी ने जीत हासिल की है.

SRH vs RCB IPL 2021 Live Updates: तीसरे ओवर में बेंगलुरु को पहला झटका

टीम के 19 रनों के स्कोर पर बेंगलुरु को पहला झटका लगा. पारी के तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर पडिक्कल आउट हो गए. भुवनेश्वर कुमार ने उन्हें अपना शिकार बनाया. पडिक्कल 2 चौकों की मदद से 11 रन ही बना सके.

SRH vs RCB IPL 2021 Live Updates: विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल पारी की शुरुआत करने उतरे हैं. भुवनेश्वर कुमार ने गेंदबाजी की शुरुआत की है.

हैदराबाद की टीम में बदलाव

हैदराबाद की टीम में जेसन होल्डर और शाहबाज नदीम की टीम में वापसी हुई है. वहीं, वॉर्नर ने नबी और संदीप शर्मा को बाहर का रास्ता दिखाया है. संदीप शर्मा का बाहर किया जाना चौंकाने वाला फैसला है. आईपीएल के आंकड़ों को देखें तो वो आरसीबी के खिलाफ सबसे सफल गेंदबाजों में से एक रहे हैं.

आरसीबी में बदलाव

देवदत्त पडिक्कड की वापसी हुई है. वो कोहली के साथ पारी की शुरुआत करेंगे. इस बात की जानकारी कोहली ने टॉस के दौरान दी. उनकी जगह पटिदार को टीम से बाहर होना पड़ा है.

Sunrisers Hyderabad playing XI: सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की प्लेइंग इलेवन

Royal Challengers Bangalore XI: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की प्लेइंग इलेवन

